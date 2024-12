Livorno rinforza lo slancio turistico. Inaugurata la “Casa del crocierista“

Livorno capitale delle crociere. Ieri è stato inaugurato il City Cruise Terminal di Porto Livorno 2000 in via Cogorano, una struttura che ospiterà tutti i crocieristi, una sorta di lounge per chi decide di rimanere a Livorno e attendere gli shuttle bus per rientrare sulla nave, che cambia radicalmente l’accoglienza in città, superando il modello passato per cui i passeggeri sbarcavano e attendevano all’aperto in mezzo alla piazza, priva di panchine e servizi.

Il terminal si estende su una superficie di 460 metri quadri, con più di 200 sedute e 88 armadietti, è dotato di riscaldamento ed aria condizionata per avere sempre una perfetta climatizzazione in ogni stagione e può accogliere le persone con mobilità ridotta con tutte le adeguate strutture. Al suo interno c’è anche un punto informativo, con la possibilità di consultare anche contenuti digitali e interattivi sulla città e sul territorio che ospita i croceristi.

Al taglio del nastro sono intervenuti il presidente di Porto 2000 Matteo Savelli e il sindaco Luca Salvetti. "Quest’anno – ha spiegato Savelli - sono transitati circa 855mila croceristi, mentre le navi sono state 359. Per le crociere possiamo tranquillamente affermare che si tratta di uno dei migliori anni per il nostro porto, soprattutto se parametriamo il numero dei passeggeri al numero delle navi. Non ci fermiamo e guardiamo con ottimismo al 2025, anno in cui sono previste 390 navi. Ma c’è di più: gli ottimi numeri di Porto 2000 non si fermano alle crociere e riguardano anche i traghetti, con un milione e 940mila passeggeri che nel 2024 hanno viaggiato da e per Sardegna, Corsica e Capraia.

Un grazie particolare va alla Fondazione LEM che ci ha concesso di utilizzare all’interno del terminal i contenuti di Visit Livorno, il portale turistico di Livorno, così da valorizzare ancor di più la nostra splendida città. Da oggi forniremo ai passeggeri un servizio di alto livello e ci aspettiamo che l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e tutti gli altri attori recepiscano il nostro impegno per la città".

"Voglio fare i complimenti a Livorno Porto 2000 per l’idea è per la bella realizzazione – ha concluso Salvetti -, con uno spazio moderno ed efficiente. I numeri li ha già tratteggiati Matteo, al quale aggiungo che dal 2019 i turisti a Livorno sono aumentati del 42% oltre ai croceristi. Questa città ha preso una direzione netta verso il turismo e i croceristi ne sono una parte importante. C’è qualcuno qua fuori che si lamenta dell’inquinamento, ma da questo punto di vista Livorno è assolutamente in linea. Ci sono idee risolutive per il problema degli autobus e degli shuttle, dobbiamo solo metterli in pratica".

Durante l’inaugurazione un gruppo dell’Associazione Livorno Porto Pulito ha protestato fuori dal lounge per l’inquinamento provocato da navi da crociera e shuttle.

Daniele Mazzi