Livorno ritrova le Terme del Corallo: sarà demolito il cavalcaferrovia

Livorno, 17 giugno 2023 – Assume consistenza la pista, meglio, la strada che porta alla riqualificazione del gioiello Liberty delle Terme del Corallo attraverso (anche e non solo) la demolizione del cavalcaferrovia di inizi anni ‘80 nei pressi della stazione, per far posto a un sottopasso da realizzare ex novo e inteso come soluzione in termini di viabilità sostitutiva.

A confermare quanto sopra sono il sindaco Luca Salvetti e Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente e Mobilità, a colloquio con La Nazione e Il Telegrafo.

Di due giorni fa l’incontro tra Comune e Itec, la società di ingegneria infrastrutturale ligure aggiudicataria della redazione del ‘Progetto di fattibilità tecnico-economica’ (Ptfe), per mezzo di un finanziamento ad hoc di 175mila euro accordato al Comune. Dalla riunione è emersa una "quarta alternativa - oltre alle tre già presenti nel capitolato di gara - convincente, di grande qualità e che risolverebbe tutte le problematiche di una operazione complessa e impegnativa, immaginando ora uno spazio della città tutto trasformato", ha dichiarato Salvetti.

Il sottopasso

Si tratta di una soluzione che "ben si sposa con l’assetto stradale attualmente esistente - ha aggiunto Cepparello -. Tale opzione prevede un sottopasso sostitutivo lungo circa 200 metri, profondo 10, con corsie generose e percorsi ciclopedonali inclusi per garantire il collegamento tra ciclovia tirrenica e le ‘greenways’, verso i monti livornesi. L’imboccatura è stata individuata nei pressi del Rio Cigno, alla rotatoria delle Torri, zona Modigliani Forum, per sbucare poi al primo cancello del Gran Hotel delle Terme".

Non solo, l’opera porterebbe in dote "un’area verde" di cui disporre unendo l’area dell’ex stabilimento termale alla piazza alberata della Stazione. Un nuovo ‘Parco delle Terme’, per intendersi.

Demolizione del ponte

Capitolo demolizione del cavalcaferrovia. Da quanto appreso "avverrebbe in tempi veloci", hanno detto Salvetti e Cepparello, all’unisono: il cavalcavia verrebbe "smontato a pezzi", di notte, per non interferire con il traffico ferroviario. "La riunione in calendario nel mese di luglio con Rfi ci dirà qualcosa in più", ha promesso Cepparello. Quanto ai costi? "Complessivamente, tra i 15 e i 20 milioni", ha stimato l’assessora. Su dove trovarli, "ci stiamo lavorando", ha chiosato. C’è di più, il progetto consentirebbe di tenere in piedi il cavalcaferrovia fino alla costruzione del sottopasso".

Qui però entra in gioco il disco verde alla stipula della Convenzione tra Uffizi e Comune per suggellare il progetto degli ‘Uffizi del Mare’, "a condizione che si proceda alla demolizione del cavalcavia". Non a caso, questa mattina il direttore delle Gallerie Eike Schmidt sarà in città, a Villa Mimbelli, con Salvetti presente, per la presentazione di un volume (che racchiude tutta la letteratura e dottrina) sulle Terme e, forse, qualche cosa di più. di Francesco Ingardia