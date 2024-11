Livorno, 15 novembre 2024 – Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in un incidente stradale tra un’auto e uno scooter. E’ successo in via Donnini, a Livorno.

Le due persone sullo scooter sono finite a terra e il 18enne ha riportato traumi diffusi ed escoriazioni, ed è stato portato in ospedale in codice rosso.