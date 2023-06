Livorno, sequestro di 8 tonnellate di rifiuti in porto: erano destinati all’Iraq

Livorno, 12 giugno 2023 – I funzionari del Reparto Controlli allo Sdoganamento dell’Ufficio delle Dogane di Livorno e i militari del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica - Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto, coordinati dalla Procura di Livorno, hanno sequestrato al porto di Livorno un carico di 8 tonnellate di rifiuti speciali (pericolosi e non) destinati in Iraq.

Il carico, dichiarato all’esportazione da una ditta individuale con sede nelle Marche, comprendeva 61 apparecchiature frigo e una lavatrice.

In particolare, è stato rilevato che per 57 apparecchiature non vi era corrispondenza tra i numeri di matricola rinvenuti sulle etichette e quelli riportati sui documenti. Per tutte quante le apparecchiature non vi erano attestazioni inerenti alla funzionalità delle stesse, non venivano prodotte prove di valutazione e test, non risultava apposta sui prodotti, di conseguenza, alcuna documentazione riportante nome ed indirizzo dell’azienda responsabile delle prove; inoltre, il carico non era stato assicurato con le dovute accortezze per il trasporto.

Il titolare della ditta esportatrice è stato denunciato .