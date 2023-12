Livorno si fa più bella: prossime tappe via Grande e via Ricasoli

Livorno, 10 dicembre 2023 - Dopo il taglio del nastro in via Marradi, è iniziato il conto alla rovescia per l’avvio di altri importanti lavori di riqualificazione: quelli che riguardano via Grande "dove già dal 13 dicembre inizierà l’allestimento del cantiere nel tratto lato porto. I lavori veri e propri saranno avviati dopo Epifania" ha annunciato sempre ieri il sindaco Luca Salvetti. Ma c’è un’altra novità segnalata ancora dal sindaco: "Riguarda via Ricasoli. Passata Epifania infatti metteremo mano anche in questa strada". L’intervento in questo caso consisterà nella realizzazione di due piazzette dove oggi ci sono le fioriere rosse che la chiudono lato Attias e lato piazza Cavour. – ha anticipato il sindaco – E saranno piantatati alberi".

Passando dalla riqualificazione delle vie commerciali del centro, il sindaco ha anticipato anche un ulteriore taglio il nastro: "Martedì 12 dicembre potremo inaugurare finalmente il nuovo ponte in via di Salviano, una delle opere più importanti messe a cantiere per gli interventi post alluvione del 2017. Per l’occasione verranno a Livorno il Presidente delle Regione Eugenio Giani e l’assessore alla protezione civile della Regione Monia Monni". Questo è un traguardo cruciale dell’imponente piano di messa in sicurezza idraulica del territorio livornese, martoriato dalla tragica alluvione del settembre 2017.

Per modificare il ponte, pensato all’inizio solo come ciclo-pedonale, il Comune ha stanziato 600mila euro dal proprio bilancio per renderlo anche carrabile, nonostante il progetto sia stato curato dal Genio Civile Regionale incaricato delle opere previste per il post alluvione.

L’idea iniziale di non renderlo carrabile, aveva messo in allarme non solo i residenti, ma in modo particolare le attività commerciali della zona che sarebbero state tagliate fuori.

I lavori sono iniziati nel maggio 2022 e finalmente sono stati terminati.

