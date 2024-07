Livorno, 24 luglio 2023 – Una ragazza di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni a Livorno. La giovane, in sella a uno scooter, sì è scontrata in via Mattei con un’auto e ha riportato un grave trauma cranico finendo in coma. La 19enne è stata soccorsa e accompagnata in codice rosso al pronto soccorso livornese.

Notizia in aggiornamento