Livorno si sveglia con le ferite dell’ondata di maltempo. Ora è emergenza vento / Foto / Video

Livorno, 3 novembre 2023 – Le prime luci dell’alba e via via quelle del mattino ci forniscono ancor più l’idea dei danni causati dal maltempo. Il forte vento prende il sopravvento sulla pioggia ed ecco che si alza il velo sulle ferite lasciate dal nubifragio.

Livorno ha trascorso una notte di paura. Alberi abbattuti, strade allagate, acqua e fango. In più, una vittima a Rosignano, nella rsa invasa dall’ondata di morte ieri sera a tarda ora. Ha perso la vita Giovanna Innocenti, 83 anni, residente a Livorno.

In città le opere realizzate in città dopo l’alluvione del 2017 hanno tenuto: molti i disagi ma danni tutto sommato contenuti.

Scuole chiuse stamani in città, viabilità esterna in tilt a causa dell’allagamento della FiPiLi a Vicarello.

Necessaria la chiusura provvisoria di alcune strade per motivi di sicurezza e per rimuovere alberi caduti: viale Italia, via Nievo, via Cecconi e via dei Pensieri le zone maggiormente interessate.

Il sindaco fa il punto (video)

Il forte vento di libeccio ha spazzato via la statua della ballerina allo Scoglio della Regina. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in ogni parte della città per verifiche si stabilità e rimozioni.

In dieci giorni caduti a Livorno 280 alberi su un patrimonio verde di 40mila alberi. Sono rientrate a casa le famiglie evacuate allo Stillo e Quercianella. Rio Ardenza e E Rio Maggiore sono esondati rispettivamente allo Stillo e Cinque Querce, punti che necessitano interventi per evitare rischi in futuro

Stop al traffico portuale a causa del fortissimo vento di libeccio superiori ai 100 km/h: le navi restano ormeggiate in rada.

Ed è proprio il vento, nella mattinata odierna, a creare grandi difficoltà anche in altre zone della provincia. Nel territorio di Rosignano, per esempio, il Comune ha diramato una nota con la quale “si invitano i cittadini a restare presso le proprie dimore e uscire solo strettamente necessario, per motivi di lavoro o salute, perché il forte vento sta causando la caduta di numerosi alberi e rami. Ricordiamo che possono verificarsi pericoli per l'incolumità pubblica soprattutto lungo le strade alberate, si raccomanda la massima prudenza”.

Le foto

La viabilità in provincia

Alle ore 6,30 di stamani la situazione era la seguente:

FI-PI-LI CHIUSA nel tratto Vicarello - ingresso Autostrada A12

S.P. delle Sorgenti per Livorno CHIUSA nel tratto Ponte Santoro Nugola Vecchia

S.P. 2 della Cerreta CHIUSA

S.P. 12 Volterrana per Ponsacco CHIUSA in loc. Guinceri

S.P. 555 delle Colline per Livorno transitabile con cautela nel tratto da Vicarello a Ponte per Nugola

S.P. 3 del Poggi CHIUSA

Via del Poggione interrotta al ponte.

Via Ponte Santoro interrotta tra Cimitero Castell'Anselmo e loc. Le Panzane per albero caduto.

Il libeccio (video)

Stop consegne: sciopero

Sciopero degli operatori che effettuano le consegne

Deliverit è la società di trasporto che gestisce le consegne della spesa per Esselunga. I suoi addetti sono in sciopero (sindacato Usb). Erano in giro con i furgoni anche a Montenero e Livorno ieri sera sotto il nubifragio. Stamani si sono fermati opponendosi all'ordine di effettuare lo stesso le consegne.

L’unità di crisi

Per fare il punto della situazione dopo la notte e la prima mattina di allerta meteo si è riunita intorno alle 10.00 a Palazzo Comunale l’Unità di crisi presieduta dal sindaco Luca Salvetti: insieme intorno al tavolo e in parte in videoconferenza la Giunta Comunale, i membri del C.O.C, più i dirigenti di Asa e Aamps.

Il sindaco Salvetti e l'assessora Bonciani (Foto Novi)

Il sindaco ha illustrato la situazione. “La pioggia ieri è stata spaventosa, in un’ora e mezzo sono caduti 160 millimetri di acqua, quasi ai livelli del 2017, anche come tipologia di fenomeno è stato molto simile ad allora. La cella temporalesca partiva dal mare e arrivava con una sorta di corridoio verso le colline Montenero, Castellaccio, Valle Benedetta, al Gabbro si ricaricava in mare , da lì partono i rii che vanno verso città. I due rii, Maggiore e Ardenza, si sono gonfiati, ma devo dire che i lavori post alluvione fatti hanno consentito di fare una risposta più resiliente rispetto a questo fenomeno, ho visto la zona dietro lo stadio dove la portata era tre volte tanto dello stesso rio quando era tombato. Quindi i lavori sono serviti a rispondere in maniera giusta. Anche le casse di espansione hanno funzionato in maniera giusta, per esempio a Borgo di Magrignano. Ci sono però due punti che non mi convincono, allo Stillo e al ponte vicino alle 5 Querce, dove i rii sono esondati e hanno creato paura e preoccupazione, lì dobbiamo chiedere un ulteriore intervento a Regione Toscana e Genio Civile. A seguire il grosso problema è diventato il vento, che ha sradicato e sta sradicando alberi (ad ora 55 tra ieri sera e oggi), ha portato giù dal piedistallo la statua allo Scoglio della Regina. Mi sento di ringraziare la macchina della Protezione Civile e tutto il volontariato che sta lavorando senza risparmiarsi, è organizzata, un quadro che vede la città pronta e attenta. Sono stati affrontati i problemi più gravosi, evacuando famiglie nei punti più colpiti (Stillo, Quercianella), famiglie che ora sono già in grado di tornare nelle loro case)”.

Salvetti tiene a sottolineare il ruolo attivo dei cittadini, che appaiono “bene informati e consapevoli dei comportamenti da tenere in questi momenti di particolare criticità ambientale, attenti a seguire i canali ufficiali di informazione e gli organi di stampa”.

Le strutture

Durante la riunione dell’Unità di Crisi i dirigenti di ogni settore hanno fatto il punto delle proprie strutture. Per quanto riguarda le scuole sono in corso sopralluoghi ai tetti, agli impianti e alberature circostanti in modo da consentire il rientro in classe già da domani. Biblioteche e musei non hanno subito danni . In corso controlli sui parchi, purtroppo con le ripetute piogge e forti venti le alberature sono e saranno per molto tempo al centro di attente verifiche. Durante la riunione è emerso il dato che negli ultimi dieci giorni sono caduti 280 alberi, e come detto circa 55 tra ieri e oggi. Verifiche sugli impianti delle Rsa.

In corso anche controlli sui sotterranei del cimitero della Cigna. Il canile non ha subito danni ma resterà chiuso ai visitatori per il controllo sulle alberature . Alla riunione come detto hanno partecipato anche le Aziende per dare il proprio contributo fattivo alla risoluzione dei problemi in corso. Aamps in particolare ha annunciato che è possibile portare rifiuti, anche dovuti ad allagamenti e infiltrazioni di fango, al centro di raccolta nord, quello del Picchianti, che eccezionalmente resterà aperto anche di domenica.

I rifiuti

Domani sabato 4 novembre dalle 7.30 per tutto il giorno lo Sgomberatutto Aamps sarà in via Merli a Magrignano (anzichè a San Jacopo) per consentire alle persone che hanno avuto allagamenti e danni nelle cantine di lasciare le cose danneggiate.

In più ci saranno nel quartiere le squadre di Pronto intervento e spazzamento Aamps per la rimozione dei detriti.

I soccorsi a Rosignano (video)