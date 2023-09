Livorno, sit-in di protesta alla presentazione del progetto del nuovo ospedale

Livorno, 7 settembre 2023 – Presentato stamani a Livorno il progetto del nuovo ospedale nel dettaglio. All'esterno del palazzo della Provincia, dov’è avvenuta la presentazione, un gruppo di cittadini del comitato per la salvaguardia dell'ospedale storico di viale Alfieri che ha contestato il progetto.

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha tagliato corto dicendo che sono in pochi i portabandiera del no a nuove infrastrutture come l'ospedale nuovo di Livorno, “nel quale saranno garantiti tutti i servizi e le specialistiche che merita questa città e il territorio provinciale di una città che ha il terzo porto italiano per importanza”.

All'incontro di presentazione hanno partecipato, oltre a Giani, anche Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute e sanità della Regione Toscana; Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest; Luca Salvetti, sindaco di Livorno; lo Studio Rossi-Prodi, vincitore del progetto.