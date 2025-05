“Una soluzione per il Picchi”. Livorno, presto un incontro con il sindaco

Livorno, 9 maggio 2025 – Il sindaco Luca Salvetti incontrerà i dirigenti della società Armando Picchi Livorno per trovare una soluzione dopo l’aggiudicazione degli impianti sportivi di Banditella all’Unione Sportiva Livorno. A Banditella infatti, è stata posata la prima pietra di quella che sarà la nuova casa dell’U.S Livorno, con la vittoria dell’asta che vedeva in palio la concessione ventennale del centro sportivo con sede ad Antignano, Joel Esciua, presidente della società amaranto, ha regalato all’U.S Livorno una nuova dimora in cui poter continuare a crescere e sognare sempre più in grande.

Ma se quanto fatto da Esciua con l’acquisizione (anche se temporanea) del centro sportivo rappresenta una tappa storica non solo per la società amaranto, ma per l’intera città, c’è anche chi avrebbe sperato in un esito diverso e ha invece dovuto arrendersi alla realtà dei fatti. Non è certo un segreto infatti che a competere con l’U.S Livorno per il dominio sul centro sportivo di Banditella fosse il Picchi Calcio, una società che proprio su quei campi ha costruito gran parte della propria storia. Proprio dato il suo legame con il centro sportivo il Picchi in sede d’asta ha dato tutto, provando anche a intimidire il proprio avversario con un importante rilancio (dai 546milla offerti da Esciua ai 600mila messi sul piatto dal Picchi) per poi però doversi arrendere di fronte alla superiorità delle risorse messe in campo dall’U.S Livorno.

Ora quindi c’è da capire che ne sarà della società e di tutti i ragazzi che a partire dalle giovanili, fino ad arrivare alla prima squadra, hanno perso la propria casa e non hanno quindi più un posto dove allenarsi nè tanto meno gareggiare. Ad illustrare il quadro della situazione è il sindaco Salvetti che ha spiegato “Per prima cosa è necessario che la società del Picchi Calcio ci comunichi le sue intenzioni in merito al futuro, da parte mia la disponibilità è stata immediata avevo offerto loro un appuntamento per il prossimo lunedì, ma a causa di alcuni impegni della società abbiamo deciso di rimandare, ci dovremmo incontrare una volta conclusa la Biennale del Mare”. Salvetti è conscio poi del legame fra il Picchi Calcio e Banditella ma ricorda “Il Picchi esisteva ben prima del centro sportivo, quando ero giovane io si allenavano alle Sorgenti, ciò non toglie che magari possiamo trovare un compromesso insieme all’U.S Livorno”.

Greta Ercolano