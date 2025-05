Livorno, trova portafoglio e lo restituisce al turista americano: all’interno oltre 600 dollari

Livorno, 1 maggio 2025 – Una storia a lieto fine quella accaduta a un turista in visita a Livorno, che ha perso il portafoglio con dentro documenti e denaro. Il personale della Polizia ferroviaria di Livorno ha restituito al legittimo proprietario, un turista americano, un portafoglio che era stato ritrovato da un cittadino all' altezza del parcheggio dei taxi in piazza Dante a Livorno e che poi lo ha consegnato agli agenti. All' interno vi erano oltre ad una patente americana, due carte di credito, 690 dollari e 100 euro. I poliziotti, intuendo che si trattasse di un crocierista, hanno contattato la polizia di frontiera marittima scoprendo che al porto di Livorno era ormeggiatala Emerald Princess. Si sono così recati al porto e hanno preso contatti con il personale di bordo scoprendo che il proprietario del portafoglio ritrovato era in effetti un passeggero della nave da crociera, un 75enne americano, al quale è stato poi riconsegnato il portafoglio. Il turista ha ringraziato gli agenti che sono riusciti a rendergli il portafoglio. Tutto mezz'ora prima che partisse la nave.

