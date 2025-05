Lng Olt, prima stazione di rifornimento

Il primo punto di rifornimento per navi a Gnl (gas naturale liquefatto) sarà a Livorno grazie al rigassificatore Frsu Toscana di Olt. Tra poco più di un mese, a fine giugno, il collaudo per l’impianto lo Small Scale Lng, il primo a fornire questo servizio in Italia. L’annuncio è stato dato durante un incontro alla Biennale del Mare in corso a Livorno nel quale è emerso come il Gnl sarà l’elemento di transizione energetica per il settore marittimo, un carburante con impatto ambientale minimo che potrà sostituire olio pesante e diesel meno raffinato in uso attuale e molte navi con problemi di emessioni, specialmente nelle aree portuali.

All’incontro a cui ha partecipato anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, Elio Ruggeri (foto), presidente di Olt Offshore Lng Toscana, ha spiegato che "il gnl è un elemento essenziale: coniuga il contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti, la mitigazione dei rischi legati alla volatilità dei prezzi globali del gas e promuove la decarbonizzazione dei trasporti pesanti e marittimi". "Otl – ha aggiunto Ruggeri – ha dimostrato nel corso degli anni il proprio valore strategico per il sistema energetico italiano e, a partire dal secondo semestre di quest’anno, renderà disponibili anche i servizi di reloading per promuovere la penetrazione del Gnl come carburante alternativo per il trasporto marittimo". L’amministratore Delegato di Olt Offshore Lng Toscana, Giovanni Giorgi, ha ricortdato poi che "l’allungamento della vita utile dell’impianto di Livorno al 2044, l’avvio del nuovo servizio di Small Scale Lng e l’aumento della capacità di produzione di più del 30% conferiscono ulteriore slancio alle attività del nostro Terminale prenotato già al 100% della capacità fino al 2026/2027, fornendo le più ampie garanzie su sicurezza e ambiente".

Luca Filippi