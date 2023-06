Lo spacciatore sale e scende dall’auto del cliente: preso al volo dalla Squadra mobile

Livorno, 27 giugno 2023 – Il nascondiglio della droga era in una siepe. E’ lì che un giovane nordafricano è stato notato dagli agenti della Squadra mobile mentre vi nascondeva qualcosa. Lo tenevano d’occhio, erano in zona per un servizio mirato e hanno fatto “bingo”.

Nei pressi del centro commerciale Fonti del Corallo, il pusher ha nascosto l’involucro e poi ha fatto una telefonata. Poco dopo si è avvicinata un’auto e il conducente lo ha fatto salire a bordo, facendolo scendere alcuni secondi dopo, a distanza di qualche metro. Intuìto subito cosa fosse accaduto, i poliziotti hanno fermato l’auto dal cui finestrino il conducente, un 63enne livornese, vistosi scoperto, ha cercato di lanciare un involucro, subito recuperato e risultato poi contenere una dose di circa mezzo grammo di cocaina.

Nel frattempo, il giovane si era nuovamente avvicinato alla siepe, dove gli investigatori lo hanno intercettato, recuperando altre 19 dosi di cocaina (per un totale di circa 12 grammi), già pronte per essere vendute ai tossicodipendenti. Il giovane – un marocchino senza fissa dimora di 18 anni, con il permesso di soggiorno in fase di rinnovo – è stato arrestato per spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell’udienza con rito direttissimo il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, rinviando il dibattimento al prossimo mese di settembre.