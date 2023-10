Lo Spettro di Brocken all’isola d’Elba

Marciana (Livorno), 11 ottobre 2023 - La meravigliosa isola d’Elba non è solo un paradiso balneare, ma anche il palcoscenico perfetto di un fenomeno ottico noto come lo Spettro di Brocken.

Sulle cime granitiche del Monte Capanne, l'isola nasconde un segreto straordinario che affascina gli amanti della natura, gli appassionati di escursionismo e gli studiosi di fenomeni atmosferici. La vetta con i suoi 1019 metri, è il punto più alto dell'Elba e della provincia di Livorno.

È proprio qui, tra le nuvole e le rocce, che il misterioso Spettro o fantasma di Brocken è apparso la mattina dell'11 ottobre 2023.

In realtà si tratta solo di un fenomeno ottico provocato dalla rifrazione della luce solare grazie a minuscole gocce d'acqua o particelle dell'atmosfera. Quando le condizioni sono favorevoli - ovvero si verificano in concomitanza tre fattori: un cielo limpido, un tappeto di nubi al di sotto dell’osservatore e il sole alle spalle in una posizione bassa all’orizzonte - la luce del sole può creare un'ombra olografica di un oggetto o di una persona e proiettarla sulla nebbia ingrandita come un vero e proprio fantasma.

Il cerchio è circondato dai colori dell'arcobaleno perché intorno all’oggetto ci sono nuvole, nebbia e quindi goccioline d’acqua che vengono illuminate dal sole. Il fenomeno prende il nome dal picco più alto delle Montagne Harz in Germania, dove è stato osservato per la prima volta. Anche l'Isola d'Elba con la sua posizione isolata nel Mar Tirreno, è spesso avvolta da nebbia o nubi basse, ed è uno dei luoghi dove è possibile catturarlo. Come è capitato molte volte ad Alessio Gambini di Pomonte, il noto escursionista che ha scattato delle foto spettacolari del fenomeno.

di Valerie Pizzera