Lo sportello antiviolenza Ecco le aperture

Assegnata dal Comune di Castagneto all’Associazione Iaia la gestione dello sportello antiviolenza, per gli anni 2023 e 2024. Il Comune si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dell’Associazione IAIA Ilaria Associazione Impegno Antiviolenza un ufficio, posto al Piano Primo della sede decentrata di Via della Repubblica 15a nella frazione di Donoratico.

Le spese per le utenze (acqua, luce e riscaldamento) sono a carico dell’Amministrazione Comunale, così come la straordinaria manutenzione.

L’Associazione per Iaia si impegna ad utilizzare gli spazi concessi per le attività previste nel Progetto presentato all’Amministrazione Comunale. Le volontari e i volontari che garantiscono l’apertura dello sportello devono essere in possesso di un’adeguata preparazione, quale ad esempio: laurea in psicologia, scienze sociali o discipline analoghe, diploma di counselor, specifici corsi attestati da soggetti formatori accreditati.

L’Associazione garantisce l’apertura dello sportello antiviolenza almeno due volte a settimana in orario pomeridiano. L’Associazione IAIA si impegna inoltre ad accogliere allo sportello le donne anche su appuntamento, in giorni ed orari loro utili.

La pulizia degli spazi e l’ordinaria manutenzione sono a carico dell’Associazione.

Lo spazio non può essere utilizzato né dall’Associazione né da terzi per attività di partiti politici o di culto religioso.

Lo sportello è aperto il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 17 alle 19, gli altri giorni su appuntamento. Contatto telefonico: 324 6187613.