Lo trovano con 9 involucri di cocaina e cento euro, scatta la denuncia

Livorno, 14 giugno 2023 – I carabinieri di Livorno con il supporto di una unità cinofila del Nucleo carabinieri di Pisa, transitando nei pressi di piazza XX Settembre hanno sottoposto a controllo un trentenne tunisino con precedenti per droga, trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina, per un peso totale pari a 3,9 grammi e della soma di circa 100 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio in banconote di vario taglio.

A Collesalvetti, i carabinieri della stazione locale hanno segnalato un 32enne e un 26enne italiani come assuntori di sostanze stupefacenti: avevano rispettivamente uno spinello e 2 grammi di hashish. Il tunisino è stato deferito in stato di libertà mentre per gli altri due è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori.