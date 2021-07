E’ stato venduto per 19.500 euro un orologio di Andrea Bocelli, personalizzato con le sue iniziali, prodotto in serie limitata da Locman per De Angelis con il marchio ‘Alpemare’. L’orologio made in Elba è stato battuto in un’asta tenutasi a Forte dei Marmi nata da una collaborazione tra Antiquorum,...

E’ stato venduto per 19.500 euro un orologio di Andrea Bocelli, personalizzato con le sue iniziali, prodotto in serie limitata da Locman per De Angelis con il marchio ‘Alpemare’. L’orologio made in Elba è stato battuto in un’asta tenutasi a Forte dei Marmi nata da una collaborazione tra Antiquorum, storica casa di aste svizzera specializzata in orologeria, la boutique di orologi vintage De Angelis ed i bagni Alpemare, di proprietà di Bocelli. I proventi della vendita saranno devoluti alla Fondazione Andrea Bocelli. L’orologio era il modello Stealth Carbon, must di casa Locman, un automatico subacqueo 300 metri, con cassa in carbonio integrale e titanio e quadrante in fibra di carbonio, performante e resistente agli urti. Il design essenziale e il carattere unico del modello sono rafforzati dalla ghiera unidirezionale in Abs, un materiale termoplastico leggerissimo, resistente agli urti e alle pressioni. La partnership con De Angelis ed Alpemare ha dato vita a una limited edition di soli 100 pezzi, nata dal legame di amicizia e stima tra Marco Mantovani, presidente di Locman e Maurizio De Angelis, collezionista e commerciante di alta l’orologeria. "L’amore per il mare ma anche per l’orologeria che accomuna me e De Angelis- dice marco Mantovani - ha fatto sì che nascesse questo nuovo orologio. Un modello importante per noi, che abbiamo messo in campo tutta la nostra competenza, anche nei materiali compositi ed innovativi. Locman è stata la prima casa al mondo nel 2003 a produrre un orologio con cassa in fibra di carbonio".

R.M.