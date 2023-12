L’orgoglio di essere Rio, il sindaco Corsini: “Non dobbiamo rincorrere le località più turistiche”

Elba, 29 dicembre 2023 – “Rio deve essere Rio, con le sue tipicità, e non cercare di rincorrere le più turistiche Capoliveri o Porto Azzurro. Qui si soffre un po’ la sindrome del ‘fanalino di coda’, forse ci hanno fatto sentire così in questi anni, ma il ritardo è sempre un’opportunità”. Un punto di vista lungimirante quello del sindaco di Rio, Marco Corsini, perché affonda le sue radici nella storia. L’elba nord-orientale, quella del ferro, è una terra maestosa dove si respirano le vestigia di un mondo antico, fatto di duro lavoro nelle miniere e storicamente defilato dagli ammortizzatori del turismo. Ma anche una terra con una vita attiva 12 mesi l’anno. “La crescita - ha spiegato Corsini durante il resoconto di fine anno alla stampa - non deve essere esclusivamente turistica, di solo turismo si muore. Dobbiamo coltivare tutto quello che serve a creare condizioni di sviluppo a prescindere, come l’agricoltura ad esempio. Bisogna essere belli per noi stessi, prima che per i turisti. Solo così potremo avere un’aspirazione turistica d’avanguardia.”

È un dato di fatto che il comune di Rio abbia chiuso i primi mesi del secondo mandato con il segno più, ovvero con un avanzo di oltre 290 mila euro in bilancio. Un ‘fanalino di coda’ ma con un motore a ‘diesel’, che ci impiega un po’ di più a carburare, ma poi non molla. Corsini per il 2024 ha puntato sul potenziamento delle attività del Parco minerario anche con l’apertura a Pasqua della nuova Galleria del Rosseto, e la promozione del Museo archeologico con 3 nuovi progetti. Poi c’è il ‘Palazzo cosiddetto di Napoleone’, compreso l’orto, il giardino con la casa del custode, che dovrebbe avere una destinazione didattico-scientifica volta ad attirare comunità di studenti e ricercatori. Piccolo dettaglio, servono 2 milioni di euro reperiti sono il parte. Nel 2024, assicura Corsini, si concluderanno 3 interventi importanti: la tanto attesa strada provinciale del Piano, la nuova caserma dei Carabinieri , “ una struttura all’avanguardia, non abbiamo badato a spese” e infine la riqualificazione degli spiazzi.