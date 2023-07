Luca Fiordi nuovo presidente del centro commerciale naturale del rione Venezia / Video e foto

Livorno, 27 luglio 2023 – Cambio al vertice per il Centro commerciale naturale del quartiere Venezia, regno della movida a Livorno: Luca Fiordi ha preso il posto della presidente uscente Camilla De Salvo.

L'assemblea del Ccn si è tenuta giovedì 27 luglio e ha sancito anche la nomina dei due vice presidenti: Alessandro Bicchierini e Camilla De Salvo.

Questo passaggio avviene in un momento cruciale per le attività commerciali e di intrattenimento dello storico quartiere di Livorno perché a breve prenderà il via Effetto Venezia (dal 2 al 6 agosto), la kermesse più attesa a Livorno con spettacoli, mostre, mercatini e tanti visitatori che affolleranno anche i locali del rione Venezia.

Locali che sono già molto frequentati per la movida tutto l'anno, ma che in questa occasione lo saranno ancora di più. Perciò il ruolo del Ccn Venezia diventerà ancora più determinante.

M.D.