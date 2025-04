Schianto in moto, la comunità piange Luca: “Una perdita enorme per tutti”

Isola d’Elba, 12 aprile 2025 – E’ morto a 42 anni. Un impatto violentissimo contro il muro. Stava rientrando in scooter da Marina di Campo, mancava una curva per entrare in paese, poche centinaia di metri ed era casa, in via delle Ginestre a Procchio, dove viveva con la famiglia, la compagna Monica e i suoi adorati gemellini di quasi 3 anni. La vittima è Luca Liperini, livornese ma ormai naturalizzato elbano. Erano da poco passate le nove di sera del 10 aprile, la dinamica non è ancora stata totalmente chiarita, ma l’impatto contro il muro non gli ha lasciato scampo. Non c’erano nessun altro veicolo sulla carreggiata, sembra che abbia fatto tutto da solo ma continuano le indagini dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto con la PA di Marina di Campo. Un’altra tragedia si abbatte sulla comunità elbana a una settimana esatta dalla morte del portoferraiese Andrea Sanesi.

Luca era sbarcato sullo scoglio una quindicina di anni fa e non se n’era più andato. Inizialmente veniva a fare le stagioni al mare, poi sull’isola si è trovato bene e ha trovato la sua dimensione. Qui con Giulia ha avuto il primo figlio oggi undicenne, poi aveva rimesso su casa con Monica ed erano arrivati i due gemelli. Aveva lavorato tutto l’inverno al Bar del Porto di Portoferraio, e da pochi giorni aveva iniziato la stagione al ristorante Tahiti sulla spiaggia di Procchio. Grandissimo dolore e cordoglio in tutta la comunità elbana, tra i colleghi increduli, gli amici sotto shock che lo ricordano come «un ragazzo gioioso e alla mano che si faceva voler bene da tutti. Uno sportivo con un grande cuore».

Manifestazioni di cordoglio anche dal parte del Comune di marciana in cui viveva, «È un dispiacere enorme per la nostra comunità – ha detto il sindaco Simone Barbi, stringendosi ai familiari della vittima -». La salma verrà trasferita a Livorno nella giornata di domani dalla camera mortuaria dell’ospedale di Portoferraio. Queste le disposizioni dei familiari, la madre, la sorella e il fratello, alle onoranze funebri Fuligni.