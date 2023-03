L’Ufficio delle Dogane di Livorno è sotto organico. La Cgil: “A rischio il mantenimento dei traffici portuali”

Dogana (Foto Ansa)

Livorno,16 marzo 203 - La Fp-Cgil Livorno denuncia “con forza l'enorme deficienza organica dell'Ufficio delle Dogane di Livorno”.

"Nonostante le innumerevoli sollecitazioni sindacali – scrive Elisabetta Nesi, della segreteria Fp-Cgil provinciale labronica – a oggi nulla è cambiato e si continua a registrare la mancanza di risposte da parte dell'amministrazione centrale delle Dogane e Monopoli ai bisogni della città di Livorno e dell'intero territorio toscano”.

"Lavoratrici e lavoratori da anni sopperiscono a questa grave carenza attraverso il proprio spirito di servizio – prosegue Nesi – ma non può bastare per sempre. Livorno ha bisogno di rilanciare il proprio porto e questi lavoratori ne sono volano indispensabile. La Fp-Cgil Livorno chiede a tutte le istituzioni e alle forze politiche di attivarsi immediatamente per ripristinare il giusto organico nell'ufficio di Livorno attraverso i concorsi in essere e la riapertura immediata di mobilità esterna verso questa strategica amministrazione”.