Lunedì nero sul fronte del lavoro: due lavoratori sono stati coinvolti in infortuni. Il primo alle 8-30 in via delle Commedie e il secondo alle 12 in via Enriques. Il primo infortunio ha colpito un operaio edile di 47 anni impegnato nella manutenzione della facciata di un edificio in via delle Commedie.

Era su una piattaforma mobile azionata da un braccio meccanico. Probabilmente ha fatto un passo falso mentre si muoveva a causa della pioggia che ha reso viscida la superficie della piattaforma ed è scivolato cadendo poi da un’altezza di oltre un metro. È accaduto perché era provvisto dell’imbragatura di sicurezza, o non l’ha usata correttamente? Saranno gli ispettori dell’ufficio di prevenzione della USL che indagano sull’incidende a stabilirlo.

Fatto sta che nel violento impatto con il terreno sottostante, l’uomo ha riportato seri traumi alla schiena e al torace. Immediatamente è stato dato l’allarme al 118 che ha inviato l’ambulanza alla pubblica assistenza con il medico. Dopo le prime cure e una volta immobilizzato correttamente sulla barella apposita, i soccorritori hanno trasferito il ferito al pronto soccorso con codice rosso. Il secondo infortunio sul lavoro ha coinvolto un camionista di 68 anni di nazionalità albanese sempre ieri ma a mezzogiorno. Era all’interno della ditta Derrick in via Enriques impegnato a scaricare il proprio camion quando è scivolato, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di un metro e mezzo sbattendo la testa a terra.

Forse anche in questo caso la pioggia è stata la concausa dell’incidente. Sul posto sono intervenuti di nuovo i soccorritori della Pubblica Assistenza con il medico del 118. Hanno stabilizzato e immobilizzato il paziente e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale sempre in codice rosso. L’autista ha riportato un trauma cranico, toracio e fratture alle costole.

Non si interrompe dunque la catena degli incidenti sul lavoro: il più grave si è verificato in via di Montenero il 5 maggio, subito dopo la fine del lock down per l’emergenza coronavirus. Vittima: un operaio di 29 anni originario della Romania.Rimae schiacciato da un camion con un braccio meccanico accostato al muro di cinta di una villa dove doveva essere eseguito il taglio di alcuni alberi. Il giovane purtroppo morì sul colpo.

Monica Dolciotti