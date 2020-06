Livorno, 27 giugno 2020 - Tutti in bici domani -domenica 28 giugno - sul lungomare di Livorno. Il Comune lo chiude ai veicoli a motore dalle 9.30 alle 13 nel tratto da Barriera Margherita a piazza Nembo proprio per faovrire l'iniziativa di una domenica in bici.

Sarà istituito il divieto di sosta per ottenere la massima fruizione. Il trasporto pubblico sarà garantito ed i mezzi seguiranno il percorso consueto. Su entrambi i lati del viale Italia e del viale di Antignano, nei tratti compresi dall'iniziativa, sarà istituito il divieto di sosta per residenti e non residenti. Aperto e accessibile il parcheggio dei Tre Ponti e 10 posti saranno riservati ai disabili. Nella zona nord saranno utilizzabili i parcheggi dell'Acquario, il parcheggio gratuito ex Atl, il parcheggio di Porta a Mare.