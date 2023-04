L’uomo ucciso a Vada era stato condannato per “revenge porn” nei confronti della moglie

Livorno, 13 aprile 2023 – "Non sono noti alla signora Alessandra Fedele i motivi per i quali il proprio padre e il proprio marito si siano incontrati nel pomeriggio del giorno 11 aprile, incontro di cui la stessa donna non era a conoscenza e cui non ha assolutamente preso parte".

In una nota, gli avvocati Luca Milani, Corrado Testa e Valeria Provenzano, difensori nei procedimenti penali e civili di Alessandra Fedele, intervengono per alcune precisazioni in merito alla morte dell'ex marito contro cui la donna era in causa, il 57enne Massimiliano Moneta, ucciso tre giorni fa a Vada, nel Livornese, a colpi di fucile presumibilmente sparati dal suocero di 80 anni, Antonino Fedele (padre di Alessandra), datosi alla fuga subito dopo il delitto e tuttora ricercato dalle forze dell'ordine.

"L'udienza che si sarebbe dovuta svolgere nello stesso pomeriggio dell'11 aprile dinanzi al Tribunale di Livorno - spiegano i legali - era relativa a un procedimento penale che vedeva Moneta imputato dei reati di sottrazione di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice relativamente a fatti accaduti tra il mese di marzo e il mese di ottobre 2020. In questo procedimento Alessandra Fedele era costituita parte civile. L'oggetto dell'udienza, pertanto, non era assolutamente rappresentato dall'affidamento o dallo stabile collocamento dei figli, argomento questo, invece, in trattazione innanzi al Tribunale di Tivoli".

E ancora: "Massimiliano Moneta era già stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Livorno con sentenza del 28 febbraio scorso a un anno e 10 mesi di reclusione nella veste di imputato dei reati di minacce aggravate, molestie e tentata diffusione di immagini o video sessualmente espliciti (cosiddetto revenge porn) commessi in danno della signora Alessandra Fedele", conclude la nota.