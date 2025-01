Nascosto sotto un telo e senza forze: lupo ferito in gravi condizioni, forse un colpo di fucile

San Vincenzo (Livorno), 29 gennaio 2025 – Disteso in un campo, senza forze, nascosto sotto un telo. È stato trovato così un lupo, ferito e in gravi condizioni, nelle campagne di San Vincenzo. L’animale, un maschio sub adulto, si trovava in pessime condizioni, al limite della magrezza, ed è stato soccorso dagli operatori della Lipu Cruma Livorno, intervenuti su richiesta dei carabinieri forestali.

Con pochissima capacità di reazione, il lupo è stato trovato nascosto sotto il telo di copertura di un campo. A un primo esame visivo è stata trovata una ferita circolare apparentemente compatibile con un colpo di arma da fuoco all’altezza delle vertebre lombardi e una lieve emorragia.

Una volta recuperato, il lupo è stato portato d’urgenza alla clinica veterinaria di San Piero a Grado per gli accertamenti del caso e verrà eventualmente trasferito in un centro specializzato della Toscana.

“Se gli accertamenti confermeranno che si tratta di un colpo di fucile – afferma Nicola Maggi, responsabile Lipu Cruma Livorno – faremo denuncia alle autorità competenti, non è possibile tollerare atti di bracconaggio a specie particolarmente protette”