Lupo in pineta: si è riunito per la prima volta il tavolo tecnico promosso dal Prefetto di Livorno con la partecipazione del sindaco Samuele Lippi e del Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali. Sul tavolo la gestione della a presenza di uno o forse più esemplari di lupo che stanno frequentando gli ambiti urbani dei territori di Cecina e di Rosignano. Presenti inoltre i rappresentanti della polizia Provinciale e locale, dell’ufficio Ambiente del Comune, dell’ ufficio Caccia e della task force lupo della Regione Toscana, i biologi dell’Istituto di Ecologia Applicata, il responsabile toscano per il monitoraggio lupo dei Carabinieri Forestali. Dopo la descrizione degli ultimi avvistamenti segnalati dalla popolazione è stato condiviso un protocollo operativo per affrontare la situazione. Ecco i punti: immediata attività di comunicazione verso la cittadinanza, con incontri che verranno svolti nei prossimi giorni per informare sulle corrette norme di comportamento nel caso in cui un cittadino dovesse incontrare un esemplare di lupo; necessità di modifica degli orari di esposizione dei rifiuti per la raccolta differenziata in quanto possibile fonte di attrazione degli animali; attività di sorveglianza delle zone in cui l’animale è stato visto negli ultimi giorni e ricerca e rimozione di eventuali fonti alimentari lasciate dall’uomo. Alla luce dell’ordinanza sindacale n. 30 del 11122021 il tavolo tecnico sta valutando le ipotesi da sottoporre al Ministero della Transizione Ecologica e al parere di Ispra per le azioni da perseguire per la risoluzione del problema. Intanto è importante non lasciare cibo a disposizione di animali, di non dare cibo direttamente agli animali per non favorire l’avvicinamento all’uomo. C’è poi il numero istituito dalla Regione per segnalare ogni avvistamento di esemplari di lupo indicando l’ora e l’esatta posizione alla mail lupo@regione.toscana.it , oppure al numero al numero della chat su Whatsapp 366.6817138 allegando possibilmente una foto o un filmato. Si ricorda che è necessario tenere al guinzaglio il cane perché esso costituisce un elemento attrattivo per il lupo e nel caso di incontro a distanza ravvicinata, scacciare il lupo alzando la voce e gesticolando.

L. F.