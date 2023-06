L’Usb: “Sui nostri autobus c’è chi fuma, soprattutto minorenni. Autolinee Toscane intervenga”

Livorno, 8 giugno 2023 – Se c’è un divieto, nell’interesse della collettività, va rispettato. Il riferimento in particolare è al divieto di fumo nei locali pubblici e anche a bordo degli autobus. A sollevare il problema della violazione è l’Unione sindacale di base.

"Ormai da tempo – si legge nella nota diffusa alla stampa - i conducenti stanno inutilmente segnalando ad Autolinee Toscane che su alcune linee extraurbane, negli orari a maggior affluenza di studenti, si verificano innumerevoli casi di utenti che fumano a bordo degli autobus. Abitudine maggiormente consolidata nelle linee da e per Collesalvetti. Oltre alla palese violazione di leggi e norme, non possiamo non evidenziare come tale condotta metta a repentaglio la salute dei lavoratori e dei passeggeri, costretti a subire fumo passivo”.

"Inoltre – aggiunge il sindacato – tali comportamenti, tenuti principalmente da minorenni, aumentano esponenzialmente il rischio di diverbio con il conducente e tra gli utenti stessi. Anche in questa occasione dobbiamo constatare il totale disinteresse e l’incapacità dei vertici di Autolinee Toscane nel tutelare la salute dei propri dipendenti e nel rispettare, e far rispettare, le norme che regolano l’utilizzo del mezzo pubblico e perfino la civile convivenza”.

"Questa organizzazione sindacale non è disposta a tollerare che, anche in questa occasione, si scarichi il problema sui lavoratori che non hanno in alcun modo né il dovere e né gli strumenti per sostituirsi all’Azienda e agli organi preposti a tali controlli. Pertanto – conclude l’Usb - chiediamo a tutti i soggetti in indirizzo di attivarsi immediatamente per risolvere definitivamente questa situazione, evitando il solito rimpallo di responsabilità senza sminuire né, come troppo spesso accade, perfino ignorare il problema”.