Macelleria nasconde al Fisco 350mila euro, l'indagine della Finanza

Livorno, 29 dicembre 2023 – Il negozio di macelleria era effettivamente noto per la qualità delle sue carni e gli ottimi prezzi praticati. Un binomio che deve aver insospettito la Guardia di Finanza, che ha accertato un incongruente volume di documentazione per acquisti di carni, tale da non trovare rispondenza con le basse vendite dichiarate. Gli accertamenti sono quindi proseguiti ricostruendo il totale degli acquisiti realizzato in tre anni dall’attività, contestualmente ad approfondimenti economico-finanziari. All’esito dei riscontri e delle puntuali contestazioni effettuate dalle Fiamme Gialle sulla base dei plurimi elementi acquisiti, è quindi emerso come la macelleria in tre anni abbia omesso di dichiarare al fisco oltre 350mila euro, con conseguenti violazioni Iva per 80mila euro e sottrazione di base imponibile Irap per 250mila euro.

La Finanza ha inoltrato un dettagliato rapporto all’Agenzia delle Entrate per le determinazioni di accertamento e le sanzioni.