Livorno, 27 gennaio 2017 - Un nuovo singolo in uscita, il secondo Ep all'orizzonte e la partecipazione alle selezioni per l'edizione 2019 di Sanremo Giovani. Si può riassumere così l'escalation dei Major, una band emergente di Livorno, attiva nel settore musicale pop/rock che si ispira alle sonorità dei Maroon 5 ma che non ha mai abbandonato la lingua italiana nei testi, scritti e arrangiati dai cinque giovani labronici: Diego Pieri cantante, Giacomo Signorini chitarrista, Enrico Del Gratta bassista, Filippo Danesi batterista e Dario Garzelli tastierista.



E' Diego Pieri, voce solista del gruppo, “il più vecchio”, come si definisce lui (che in realtà ha 30 anni), a raccontare la band e le novità che la riguardano.

“Ci candideremo per Sanremo Giovani – spiega Diego – sottoponendoci al giudizio della commissione esaminatrice. Per accedere alle selezioni abbiamo presentato tutto il materiale necessario ovvero un album, due singoli gia presenti sulle piattaforme musicali del web e dei brani inediti depositati in Siae, oltre a un nostro book fotografico e dei video musicali già allestiti. Siamo contenti per questa opportunità che, al di là degli esiti, ci dà modo di far conoscere il nostro lavoro”.

E, ad arricchire il momento fortunato che la band si trova a vivere, c'è anche l'uscita del prossimo brano originale. I brani dei Major vengono infatti totalmente realizzati dalla band. “Siamo noi che creiamo i testi, la musica e ci occupiamo dell'arrangiamento e del post produzione – aggiunge Diego –. Solo per la produzione ci affidiamo da sempre a Carlo Bosco e la nostra etichetta è Thomas Music. Così è anche per il nostro singolo, in uscita nelle prossime settimane, “Allora vado via” (soundtrack: https://youtu.be/gKr-VdMHT10).

Nonostante la band sia di recente costituzione – è nata nel 2014 – ha già un discreto background. “In realtà – dice ancora Diego – il mio ingresso nei Major è avvenuto soltanto nel 2016. Fino ad allora infatti avevano un altro cantante solista che li ha “abbandonati” proprio nelle vicinanze di un concorso importante “Emergenza Festival”, la cui finale si sarebbe svolta all'Alcatraz di Milano. Dopo una selezione i membri della band hanno scelto me e, insieme per la prima volta, ci siamo presentati alla finale toscana della manifestazione al Cage di Livorno e...abbiamo vinto. Da lì il gruppo si è sempre più consolidata e, se inizialmente i Major erano nati come cover band dei Maroon 5, abbiamo iniziato a implementare la nostra produzione con inediti, mantenendo le sonorità della musica straniera ma componendo in italiano. In fondo è questa la nostra cifra stilistica”.

Attualmente i Major stanno portando la propria musica in giro per lo Stivale, con concerti e serate. “Una delle più emozionanti – fa notare Diego – è stata l'apertura al live dei Dirotta su Cuba a Impruneta. Il sogno di ogni musicista è avere successo e riempire gli stadi; ma, restando con i piedi per terra, per tutti noi sarebbe già bellissimo poter vivere per sempre di musica”.

E, nel brevissimo termine, c'è una ulteriore bellissima novità che riguarda la band. “Domenica 28 gennaio alle 16,30 al Teatro Goldoni di Livorno – conclude Diego – siamo stati scelti fra i 12 rappresentanti della città di Livorno, uno per ogni mese dell'anno. L'iniziativa che si chiama “Tutti per Livorno” è uno spettacolo dove si racconta tutto il 2017; noi rappresentiamo il mese di ottobre. Oltre a noi ci sono nomi importanti come Matteo Becucci, vincitore di Xfactor, Karima, il comico Paolo Migone. Il ricavato andrà in favore degli alluvionati e in particolare del calendario #bimbimotosi (l'equivalente degli angeli del fango in occasione dell'alluvione di Firenze ndr). Per l'acquisto dei biglietti: www.boxol.it. Info sul sito: www.goldoniteatro.it.



BIOGRAFIA - I Major sono un band pop/rock di Livorno, nata nell'Ottobre del 2014 da un'idea di Giacomo Signorini (chitarra), Enrico Del Gratta (basso) e Filippo Danesi (batteria). In seguito si sono aggiunti il tastierista Dario Garzelli e il cantante Diego Pieri.

Con l'obiettivo di scrivere canzoni proprie, inizia così il percorso dei Major, proponendo rielaborazioni dei più grandi successi del pop internazionale di artisti come Maroon 5, Coldplay etc, che saranno le band ispiratrici dei suoni attuali del gruppo.

L'anno successivo il gruppo partecipa nuovamente ad Emergenza Festival, proponendo solo pezzi inediti, dove vince la Finale Regionale, strappando un biglietto per la Finalissima Nazionale che si è tenuta all'Alcatraz di Milano il 2 Luglio 2016.

Nel 2015 oltre ad esibirsi in molti locali della zona, partecipano ad Emergenza Festival (concorso a livello mondiale per band emergenti), raggiungendo la finale regionale tenutasi al The Cage Theatre di Livorno e ottenendo la possibilità di registrare il loro primo brano inedito al Golden & Factory Studio a Carmignano.

Sempre nello stesso anno, in autunno, partono le registrazioni del primo EP ufficiale, uscito il 24 febbraio 2017.

La promozione dell'album porta i Major a suonare dal vivo su palcoscenici importanti, aprendo concerti anche ad artisti affermati come i Dirotta su Cuba.

Il 26 Luglio 2017 esce in tutte le radio "La Luna Sale" il primo singolo estratto dall'Ep. A partire dal 13 Dicembre dello stesso anno, il secondo singolo "Non Ti Regalo Niente" è in rotazione radiofonica e il videoclip ufficiale è online sul canale VEVO della band.