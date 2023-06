Livorno, notti impossibili con la “malamovida”: vandali in Venezia, spacciatori in piazza Garibaldi

Livorno, 12 giugno 2023 – Con ottimismo il sindaco Luca Salvetti sabato al tradizione incontro con i cronisti di giugno, per fare il punto su quarto anni di mandato, ha sottolineato "la mitigazione del problema movida".

C’è un fondamento di verità, perché ha avuto l’effetto sperato il Procollo d’intesa firmato in Prefettura il 21 giugno 2022. Tra i suoi obiettivi "la prevenzione e il contrasto dei comportamenti antisociali nelle zone della movida".

Ma a giudicare da quello che stanno segnalando i residenti del quartiere Venezia, regno della movida, alcuni malintenzionati pare se ne infischino del rispetto delle regole. Infatti la notte tra sabato e domenica un gruppo di ragazzi, dopo le 2, urlando, ha percorso viale Caprera con un cartello stradale divelto. Altri si sono gettati nel Fosso in piazza del Luogo Pio. Tra giovedì e venerdì notte, lungo il viale Caprera, i vandali che hanno preso di mira le auto dei residenti parcheggiate in strada forandone o tagliandone le ruote.

I vandali hanno colpito anche la notte tra venerdì e sabato nel parcheggio Santa Trinita, che l’amministrazione comunale ha riservato a chi abita nel quartiere. A questo si sono aggiunti anche furti messi a segno ai danni degli scooter parcheggiati sempre in strada: dai bauletti sono spariti caschi.

Dopo questi episodi, chi ha subito il danno sporgerà denuncia perché è l’unico modo per accedere alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Certo è che tra i residenti crescono "amarezza, senso di abbandono e scoraggiamento".

Gran baldoria, sempre la notte tra giovedì e venerdì, quando decine di giovani si sono radunati dopo la chiusura dei locali schiamazzando e gettandosi nel Fosso di viale Caprera. Ancora la notte tra giovedì e venerdì rissa in via della Cinta Esterna.

Sempre a proposito di zone ’calde’ per il decoro e l’ordine pubblico, Paola Nucci (Fratelli d’Italia), commenta così la mozione del Pd su piazza Garibaldi e le dichiarazioni dell’assessora Viviani: "Non hanno la minima idea di cosa significhi la presenza delle baracchine in piazza Garibaldi. Vogliono eliminarne solo alcune per lasciare quelle assegnate alle associazioni del terzo settore che aprono pochi giorni l’anno. Vanno demolite tutte per ripulire la piazza e farla tornare vivibile per le famiglie e per i negozianti. Le baracchine servono solo agli spacciatori che le usano per i loro loschi affari e per la prostituzione. La sera, come il pomeriggio, intorno alle baracchine assistiamo allo spaccio continuo e al sesso di strada".

E aggiunge: "Le baracchine tolgono visibilità alle poche attività commerciali lecite rimaste in piazza". Per le associazioni del terzo settore suggerisce "il trasferimento nei fondi vuoti". Nucci poi invita l’assessora Viviani: "Prima di decidere, ascolti residenti e commercianti della zona".

Monica Dolciotti