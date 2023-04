“Malati oncologici costretti a lunghe attese”

Livorno 26 aprile 2023 - Anche i malati oncologici subiscono gli effetti delle lunghe liste di attesa per le prestazioni sanitarie a Livorno.

Lo denunciano mercoledì 26 aprile Giampaolo Quercioli ex professore in pensione affetto da un grave tumore, Carlo Ghiozzi capogruppo della Lega in consiglio comunale e Michele Gasparri segretario comunale della Lega a Livorno. Quercioli ha dato fondo ai suoi risparmi per permettersi di accedere ai servizi diagnostici per lui indispensabili erogati da strutture specializzate private.

Di qui l'invito di Ghiozzi e Gasparri ai sindaci di Livorno e provincia di intervenire sulla Azienda Usl Toscana Nord Ovest "per garantire il diritto di tutti i cittadini a usufruire dei servizi sanitari in tempi brevi".

M. D.