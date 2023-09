Rischia di annegare al Rogiolo: in ospedale in codice rosso

Livorno, 3 settembre 2023 – Paura per un uomo di circa cinquant’anni che ha rischiato di annegare dopo un malore in acqua. E’ stato portato in pronto soccorso semi-cosciente. E’ accaduto al Rogiolo.

A soccorrerlo il personale dello stabilimento balneare che ha subito chiamato il 118. Sono intervenute la Pubblica Assistenza di Rosignano con il medico e la Misericordia di Montenero. E’ stato trasferito all’ospedale di Livorno in codice rosso e portato nella shock room. La prognosi è riservata.