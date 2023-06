Maltempo, bomba d’acqua su Livorno

Livorno, 30 giugno 2023 – Siamo a una manciata di ore da luglio, ma il clima impazzito (colpa dell’uomo, sia ben chiaro) ci propone uno scorcio d’estate decisamente fuori programma.

Maltempo a Livorno: le 8,52 del mattino di venerdì 30 giugno (Foto Novi)

Le foto che vedete le ha scattate il nostro Fabrizio Novi questa mattina alle ore 8.50: ombrelli aperti per la pioggia, una vera bomba d’acqua. Via Ricasoli, piazza Cavour, via Cairoli e tutta la città sono sotto un temporale furioso. Ed è praticamente buio alle 9 del mattino.

Era previsto: la Protezione civile già da ieri aveva diramato l’allerta meteo per maltempo un po’ su tutta la Toscana, con particolare riferimento alla fascia costiera.