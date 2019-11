Marciana Marina, Isola d'Elba (Livorno), 3 novembre 2019 - Oggi alle 14 un grosso albero è caduto per il forte vento, danneggiando pesantemente due vetture in sosta. E' successo in località Le Sprizze nel Comune di Marciana Marina sulla strada per Marciana.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio.

