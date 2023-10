Maltempo, il vento abbatte una palma nel viale Italia

Livorno, 27 ottobre 2023 – Il forte vento di libeccio non ha dato tregua. Una mareggiata ininterrotta dall’alba ha scandito le ore di una giornata complicatissima per la città, culminata perfino con il crollo di una palma sul viale Italia. Solo la fortuna ha voluto che nessuno sia rimasto ferito, se non peggio.

E’ stato necessario chiudere il tratto del lungomare compreso fra via dei Funaioli e piazza Modigliani. Intervento a cura della Protezione civile del Comune. Nello stesso tratto in mattinata i vigili del fuoco erano già intervenuti per la verifica di alcuni cornicioni pericolanti.

Una quarantina in tutta la giornata le operazioni effettuate per segnalazioni di dissesti statici, alberi caduti e rami pericolanti, tende divelte e gronde danneggiate un po’ in tutti i quartieri della città. Lungo la costa ci sono stati anche a Cecina e Piombino alcuni interventi dovuti al forte vento.

Secondo le previsioni, la situazione del meteo dovrebbe migliorare nella mattinata di sabato.