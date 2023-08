Vento forte, interrotti i collegamenti da Piombino per le isole

Livorno, 28 agosto 2023 - Raffiche di vento da sud-sud est fino a 29 nodi nel canale di Piombino hanno costretto a sospendere intorno alle 11 i collegamenti dei traghetti con l'isola d'Elba, Piombino-Portoferraio (Livorno). Lo riferiscono dalla capitaneria di porto dove confermano che le condizioni meteo almeno fino a stasera rimarranno invariate. Traffico passeggeri regolare invece nel porto di Livorno, come segnalano dall'Avvisatore marittimo, con qualche rallentamento delle attività commerciali. Il maltempo ha colpito soprattutto l'Alta Toscana e sono molti gli interventi che i vigili del fuoco di Lucca hanno fatto nella notte scorsa.

Subito in serata sono intervenuti per spegnere un principio di incendio di un tetto di una casa colpita da un fulmine in via di Stabbiano a Lucca. Incendi di quadri elettrici ci sono stati a Barga (due) e uno a Camaiore. Molti gli alberi lesionati o direttamente abbattuti a terra dal temporale. L'acqua è caduta copiosa in poche ore. Al momento il comando ha ancora svariati interventi in coda sempre legati alla caduta di alberi. Maurizio Costanzo