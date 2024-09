Raffiche di vento fino a 50 nodi, mattinata di caos al porto di Livorno

Livorno, 12 settembre 2024 – Gravi disagi per il maltempo che nella mattinata di oggi, 12 settembre, ha colpito anche a Livorno dove il traffico portuale è stato bloccato dal forte vento di libeccio.

Come segnala l'Avvisatore Marittimo del porto, si sono registrate raffiche da 30 nodi di Libeccio passate a 40 intorno alle 10,30, con punte anche di 45-50 nodi, che hanno reso di fatto impossibile l'ingresso in sicurezza delle grandi navi. Sono entrati, provenienti dalla Sardegna, soltanto i traghetti Cruise e il Moby Fantasy poi ripartiti per Olbia. Per la Corsica, invece, tutto fermo.

Sul fronte passeggeri è saltata la corsa per l'isola di Capraia mentre la nave da crociera Norvegian Escape, che sarebbe dovuta entrare stamani a banchina, non ha potuto attraccare e con 4,5 metri di onda fuori dalle dighe, ha deciso di riprendere la navigazione per andare a riparo a ridosso dell'isola d'Elba, rimandando dunque a domani l'ingresso nel porto di Livorno. Risulta poi di fatto bloccato anche il traffico commerciale, con numerose navi in drifting in rada.

Per tutta la giornata le previsioni meteo rimarranno sostanzialmente immutate con un lieve peggioramento nel primo pomeriggio e un miglioramento in serata fino a domani quando il vento dovrebbe girare a Nord-est riducendosi a 10 -15 nodi.

Anche sul Livornese grava l'allerta meteo gialla diramata per oggi dalla protezione civile della Regione Toscana. Risultano invece regolari, al momento, come confermano dalla Capitaneria di Piombino, i collegamenti dei traghetti per quanto riguarda Piombino e l'isola d'Elba con l'unica eccezione dell'aliscafo Schiopparello che è rimasto fermo in porto a Portoferraio.