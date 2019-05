Firenze, 5 maggio 2019 - In pianura pioggia in abbondanza, in montagna neve e temperature sottozero. Questa volta l'allerta meteo gialla era davvero più che giustificata e le previsioni si sono avverate con precisione.

Freddo, pioggia e neve sopra i 700 metri. E gli anni scorsi a maggio si stava in spiaggia a prendere il sole...

Dunque, all'Abetone ha nevicato (guarda l'articolo con foto e video). E così sul resto dell'Appennino, per esempio a Vernio (Prato), dove la webcam di valbisenziometeo.it riprende un incredibile paesaggio da dicembre inoltrato a Poggio di Petto, 1.100 metri circa. A Montepiano erano anni che non nevicava a maggio (forse decenni). Una spolverata anche sulla vetta dell'Amiata.

Monte Borla, Alpi Apuane (1.469 metri), webcam Ass. veterani della montagna

Anche la Alpi Apuane si presentano splendidamente bianche ad alta quota, per esempio oltre i 1.400 metri del Monte Borla, dove la coltre bianca è molto spessa. Spettacolari le immagini della neve al Pian della Fioba, all'orto botanico (VIDEO).

Nel primo pomeriggio la neve è arrivata, come annunciato, sull'autostrada del Sole, nel tratto mugellano:

Il Cfr (Centro funzionale della regione Toscana) prevede accumuli fino a 10-20 cm oltre i 600-700 metri in Appennino; fino a a 5 cm oltre i 500-600 metri in Alto Mugello. Possibili accumuli fino a 5 cm a quota di montagna (oltre i 800-900 metri) sull'Amiata.

Lunedì, residue nevicate sull'Appennino fiorentino e aretino nella notte e in mattinata. Accumuli fino a 5 cm oltre 600-800 metri di quota.

In pianura invece piove assai e le temperature sono ovunque basse. Qualche esempio: le minime assolute toscane sono state registrate in provincia di Lucca dalle stazioni meteo del Passo Radici e di Foce a Giovo (-4°), meno due sulla vetta dell'Amiata e al Passo del Cerreto (Massa Carrara). In pianura minime comprese fra 4 e 7 gradi.

Per quanto riguarda la pioggia, a Firenzuola (Firenze), in Mugello, il record: 71 millimetri in 36 ore, poi Cardoso (Lucca) con 54 millimetri.

