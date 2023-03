Mamma e bimba di due anni travolte da un’auto in via Sproni

Livorno, 29 marzo 2023 – Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza grave per una mamma e la figlia di appena due anni investite da un’auto.

E’ successo verso le 12,50 in via Sproni. La giovane mamma stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, quando un’auto – che non procedeva a velocità sostenuta – l’ha travolta. Chi era alla guida della vettura ha subito arrestato la marcia e sono scattati immediatamente i soccorsi alla donna e alla sua piccola: è intervenuta un’ambulanza della Svs con medico a bordo. Mamma e bambina sono state trasportare comunque per ulteriori accertamenti.