Manca ancora la firma sull’acciaio. Piombino aspetta il Memorandum

PIOMBINO (Livorno)

Mentre Luca Villa, ad di Metinvest Adria e responsabile del ‘Digital green steel project’ di Piombino, conferma che "Piombino è un sito ideale" per il progetto di una nuova acciaieria coordinato di Metinvest e Danieli, si attende ancora la firma di Jsw sul memorandum del ministero.

Qualche giorno fa Marco Carrai, vicepresidente Jsw aveva detto: "I presupposti ci sono tutti per firmare la prossima settimana il Mou". Però la settimana volge al termine e ancora il Memorandum of understanding (Mou) non è ancora stato siglato. Gli accordi tra ministero e imprese sono alla base per il nuovo sviluppo del polo siderurgico di Piombino perché Metinvest e Jse dovranno convivere nell’area industriale che ha gli spazi sufficienti (parliamo di un totale di 900 ettari), ma serve comunque un’intesa per la ripartizione delle aree tra i due gruppi, con la regia del ministero delle Imprese guidato da Adolfo Urso. Luca Villa, ad della società in joint venture Metinvest-Danieli,

ha confermato che a Piombino c’è "un’area molto vasta nella quale è possibile ricavare gli spazi necessari per l’acciaieria senza che questa interferisca con altre attività e con la città. Fondamentale il posizionamento sul mare, per le spedizioni e l’arrivo della materia prima. Poi a Piombino c’è una cultura siderurgica. E quello che oggi è un problema, ovvero le 1.300 persone in cassa integrazione, per noi è un asset. Altrimenti il tema sarebbe dove reperire il personale".

Ma per completare il puzzle mancano ancora alcuni elementi e l’intesa ufficiale con Jsw è uno di questi.

Oggi intanto i sindacati incontreranno il sindaco di Piombino Francesco Ferrari per parlare della situazione del polo siderurgico e delle possibili azioni comuni tra amministrazione locale e rappresentanti dei lavoratori per la ripresa del polo siderurgico. Il progetto Metinvest Danieli da solo vale 2,2 miliardi di euro, sarebbe assurdo lasciar sfuggire un investimento di tali dimensioni.

Maila Papi