“Mandate le guardie giurate nel reparto di psichiatria”

Livorno, 20 giugno 2023 – «Violenza, ogni giorno, nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Livorno. I medici e gli infermieri hanno paura, l’Asl deve garantire la sicurezza dei suoi dipendenti».

Carlo Ghiozzi e Michele Gasparri, esponenti della Lega, puntano il dito contro la direzione dell’Asl: «La tragedia accaduta a Pisa dimostra che non è stato fatto niente per tutelare l’incolumità di chi, ogni giorno, deve gestire malati psichiatrici. Il problema della psichiatria deve essere rivisto a livello toscano. Non si possono mettere i malati psichiatrici con comportamenti violenti nelle carceri e nemmeno negli ospedali. Servono strutture adeguate per aiutare queste persone».

L’appello a potenziare la vigilanza: «L’Asl deve mettere la mano al portafoglio - dice Ghiozzi - e anziché tenere due guardie alla sbarra di accesso all’ospedale, possono metterne uno nel reparto di psichiatria. Insomma deve essere fatto qualcosa a Livorno, prima che sia troppo tardi».