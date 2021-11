Livorno, 1 novembre 2021 - Tanta paura ieri nel primo pomeriggio per una bimba a cavallo in zona Puzzolente. La piccola di appena sei anni è stata travolta da un cavallo che l’ha calpestata. È accaduto in via della Querciolaia. Intorno al cavallo, che si trovava in un recinto all’interno di un centro ippico, c’erano anche altri bambini. Forse qualcosa ha spaventato l’animale che ha reagito d’istinto impaurito e nel farlo ha scalciato, colpendo la bambina.

È stato chiesto immediatamente l’intervento di un’ambulanza. Sul posto è arrivato un mezzo della Pubblica Assistenza con il medico. La piccola è stata presa e trasportata al pronto soccorso dove nel frattempo era stata allertata la shock room. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Infatti è arrivata in ospedale con codice giallo.

Un altro intervento è stato effettuato per un uomo di 88 anni caduto dalla bicicletta. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso con una ambulanza della Misericordia di Montenero. L’incidente è avvenuto verso le dieci sul viale Italia.

L’anziano si è scontrato con un’auto, ma anche in questo caso per fortuna senza gravi conseguenze.

