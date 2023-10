Livorno con Israele, tensioni alla manifestazione: le foto

Livorno, 12 ottobre 2023 – Una manifestazione indetta nel segno della solidarietà e della pace che è stata però macchiata da una violenta contestazione.

Alla fine dell’iniziativa in favore di Israele che si è tenuta la sera del 12 ottobre in piazza del Municipio, ci sono stati momenti di tensione con un gruppo di giovani contestatori che ha tentato di entrare in contatto con il corteo.

Un fermato

Sono intervenuti polizia e carabinieri che erano incaricati del servizio di ordine pubblico al corteo e che hanno impedito il contatto. Vi sono stati alcuni tafferugli. Prima urla, poi il tentativo di superare il cordone di sicurezza per raggiungere i manifestanti con le bandiere di Israele. Alcuni giovani sono stati immobilizzati dalle forze dell'ordine e portati in questura.