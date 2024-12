Isola d’Elba, nuova manifestazione per il caso traghetti. Malumori e polemiche sul porto

Portoferraio, 2 dicembre 2024 - Poca affluenza, contestazioni e malumori tra gli organizzatori alla manifestazione indetta a Portoferraio dalla sinistra per l’emergenza traghetti nell’arcipelago toscano. Erano meno di trecento i cittadini intervenuti stamani al presidio indetto sul porto del capoluogo elbano da Cgil, con Pd e Sinistra Italiana, per denunciare la carenza di corse invernali, il rischio di un progressivo isolamento delle isole e le relative ripercussioni economiche e sociali sui territori.

Tra la folla si è sollevata anche una contestazione nei confronti dell'assessore regionale ai Trasporti Tommaso Baccelli, intervenuto all’Elba così come anche il segretario regionale del Pd e deputato Emiliano Fossi.

A calmare gli animi è stato il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini, unico primo cittadino elbano presente al presidio, insieme alla collega di Marciana Marina, Gabriella Allori. Tuttavia l’assessore Baccelli ha rassicurato, tra le proteste, che il temuto “spacchettamento” è stato scongiurato e che la Regione sta cercando i fondi per reintrodurre le corse Toremar soppresse, reintroducendo le corse delle 6,30 da Piombino e delle 20,30 da Portoferraio.

Baccelli è stato encomiato dal deputato Fossi: “La sua presenza testimonia che la Regione sta lavorando per mantenere i servizi per come sono fino ad oggi. C’è stato nei giorni scorsi un incontro fra l'assessore, i sindaci e l'autorità portuale che ha garantito la continuità con una proroga, ma è chiaro che il servizio deve migliorare”.

È andato invece all’attacco con una nota, il consigliere regionale della Lega Marco Landi: “Se c’è una persona che è responsabile del caos traghetti quella è l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, incapace di fare un bando in grado di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini dell’Elba e delle altre isole toscane. Se c’è un partito che è responsabile dei disagi quello è il Pd toscano, oggi guidato dall’onorevole Emiliano Fossi. Baccelli e Fossi oggi, senza pudore, sono scesi in piazza contro loro stessi.”