Manifesti No Vax sulla strada che porta all’ospedale a Piombino: “Malori fatali coincidenti con la campagna vaccinale”

Piombino (Livorno), 19 giugno 2023 – Due grandi manifesti “no vax” sono stati affissi sulla strada che porta all’ospedale, all’inizio di via della Pace a Piombino. Nel testo dei manifesti si fa riferimento a presunti aumenti di “malori improvvisi e fatali” in “’coincidenza con la campagna vaccinale”. Si afferma anche che Aifa, l’agenzia del farmaco, avrebbe “deliberatamente nascosto i dati sugli effetti avversi”. Tutte affermazioni che la scienza ufficiale e le istituzioni ritengono prive di fondamento e non supportate dai fatti. I manifesti sono firmati dal Comitato Liberi insieme per la salute.