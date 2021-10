L’incontro dei rappresentanti delle vittime negli uffici della Camera

"Abbiamo evidenziato davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta del Moby Prince gli aspetti poco chiari del passato, tra cui le azioni di manomissione, di omissione e di depistaggi che si sono protratti per anni. Ma anche il lavoro poco consono dei magistrati, tra i quali il presidente del collegio giudicante del primo processo che qualche anno dopo è stato condannato per corruzione in atti giudiziari". Lo affermano in una nota i rappresentanti dei familiari delle vittime, Angelo e Luchino Chessa, per l’associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince Onlus e Nicola Rosetti per l’associazione 140 Familiari Vittime Moby Prince, dopo essere stati ascoltati dalla commissione parlamentare d’inchiesta. Nel corso dell’audizione i familiari hanno anche evidenziato "le stranezze della petroliera Agip Abruzzo, riguardo alla posizione in rada, al carico che trasportava, al tragitto fatto prima del 10 aprile 1991, ma anche quelle della compagnia del traghetto, la Navarma, come la stipula di una assicurazione contro danni di guerra pochi mesi prima della strage, un mozzo dell’elica da cambiare, il fatto che vari dipendenti della compagnia seppero della collisione già dopo 10-15 minuti, ma ciò nonostante l’azione scoordinata dei soccorsi della capitaneria di porto livornese proseguì a lungo". Secondo Angelo e Luchino Chessa e Nicola Rosetti "l’azione evidente di dolo fu quella di non soccorrere i passeggeri e i membri dell’equipaggio del Moby Prince, la maggior parte radunati con giubbotti salvagente, valige, telecamere, cani in attesa di soccorsi mai arrivati: dolo perché dopo aver recuperato il mozzo Alessio Bertrand, che aveva detto esplicitamente che c’erano altre persone da salvare, nessuno si prodigò per farlo". "La nostra speranza - concludono i familiari delle vittime - è che si arrivi almeno a una verità storica appagante, che possa mettere una parola fine alle nostre sofferenze di trent’anni". "Abbiamo ribadito ai rappresentanti delle associazioni delle vittime della strage della Moby Prince l’impegno della commissione di inchiesta per fare piena luce su quel disastro costato la vita a 140 persone". Lo ha detto Andrea Romano, deputato del Pd e presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul disastro della Moby Prince commentando l’audizione dei rappresentanti dell’Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince Onlus e dell’Associazione 140 Familiari vittime Moby Prince. "Il lavoro della nuova Commissione d’inchiesta – prosegue Romano – sta procedendo speditamente, proseguendo il lavoro della precedente commissione Lai del Senato. Abbiamo iniziato i lavori nel luglio scorso convinti che quello che serve all’accertamento della verità è il contrario del clamore che può nascere da rivelazioni sorprendenti, rivelazioni che è probabile vi saranno e che contribuiranno a definire un quadro d’insieme che dovrà essere affidabile e a prova di smentite. La commissione si avvale per il lavoro di indagine della competenza e dell’intelligenza di magistrati, funzionari dello Stato e periti che con grande generosità stanno già collaborando con noi". Luca Filippi © Riproduzione riservata