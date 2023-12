Addio a Manrico Bacigalupi, maestro trombettista

Elba, 29 dicembre 2023 – Grande tristezza in tutta l’isola per la scomparsa di Manrico Bacigalupi, il talentuoso maestro della Filarmonica elbana Giuseppe Pietri e trombettista. Il musicista se n’è andato il 28 dicembre scorso all’età di 81 anni, dopo un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Cisanello. A sostenerlo fino alla fine i figli Riccardo e Armando. Bacigalupi, originario della provincia di La Spezia, è sbarcato sull’isola come allievo della Finanza, dove ha lavorato tutta la vita con la qualifica di maresciallo. Il funerale si terrà il 30 dicembre alle 10 alla chiesa di San Giuseppe e Portoferraio.