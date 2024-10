Addio all’infermiera Manuela Martelli, lutto a Piombino e all’Elba

Piombino (Livorno), 30 ottobre 2024 – Tanta tristezza a Piombino per la morte di Manuela Martelli. Aveva 51 anni. Affranti il Dipartimento Infermieristico Ostetrico della Azienda Asl Toscana nord ovest e i colleghi degli ospedali di Piombino e Portoferraio.

Manuela era infermiera del Pronto Soccorso di Piombino; aveva intrapreso la sua vita professionale all’Isola d’Elba lavorando prima all’Assistenza domiciliare e poi in Medicina. Ha proseguito poi il suo percorso lavorativo a Piombino, per alcuni anni in Medicina, poi in Terapia Intensiva-Subintensiva ed infine in Pronto Soccorso.

Questo il ricordo dei colleghi: “La sua vita è stata breve e dura, segnata per molti anni anche dalla malattia: vita però che ha affrontato con coraggio, forza e determinazione. Racchiudeva in sé dolcezza, sensibilità, freschezza, incanto, ed era anche terribilmente seria e forte. Tutte queste caratteristiche la rendevano una professionista speciale, umana, attenta, preparata, seria, generosa, in grado di affrontare le nuove sfide lavorative con la stessa determinazione e positività con cui ha sempre affrontato la sua vita. È stata una guerriera Manuela, ed ha lottato con tutte le sue forze fiduciosa di vincere sulla malattia anche questa volta. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla non dimenticherà mai questa ragazza dark e non dimenticherà mai il suo sguardo dolce, determinato, rock e il suo immenso sorriso che non si è mai spento e mai si spegnerà in tutti noi. Ciao Manuela ti vogliamo bene”.

Il funerale si terrà giovedì 31 ottobre al cimitero di Piombino; alle 9,15 l’arrivo della salma e alle 9,30 l’inumazione.