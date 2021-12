Accordo con il Cai per i sentieri. Nell’ambito del protocollo di collaborazione siglato nel giugno scorso tra il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano ed il Club Alpino Italiano nazionale allo scopo di condividere la progettazione, la manutenzione e la promozione della rete escursionistica di competenza, nei giorni scorsi è stato rinnovato...

Accordo con il Cai per i sentieri. Nell’ambito del protocollo di collaborazione siglato nel giugno scorso tra il Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano ed il Club Alpino Italiano nazionale allo scopo di condividere la progettazione, la manutenzione e la promozione della rete escursionistica di competenza, nei giorni scorsi è stato rinnovato anche l’accordo triennale con il Cai Toscana che ha come obbiettivi comuni la valorizzazione della sentieristica legata alla promozione di un turismo responsabile ed eco-compatibile. Il Cai Toscana, tramite la sezione di Livorno e, soprattutto la sotto sezione dell’Elba, collabora da anni con l’Ente Parco per gli interventi di monitoraggio e coordinamento tecnico sulla segnaletica dei sentieri presenti nell’area protetta e per l’esecuzione di attività di supporto per la migliore fruizione dei percorsi di trekking. In questo contesto si inseriscono i recenti interventi attuati per rendere sempre più sicura la percorribilità di alcuni sentieri elbani. In questi giorni è stato realizzato dai tecnici specializzati dal Cai il posizionamento di due cavi passamano in acciaio inox in altrettanti percorsi. Si tratta del sentiero 248, conosciuto come sentiero dei rosmarini, vicino alla spiaggia di Fonza (Campo nell’Elba), dove si trova una parete di roccia impegnativa molto frequentata dagli escursionisti, ed il sentiero 205, sul monte Castello a Porto Azzurro. Su quest’ultimo tracciato per escursionisti esperti il cavo passamano in acciaio era già stato posizionato dal Parco nazionale nell’ambito dei lavori di potenziamento e razionalizzazione della rete sentieristica, ma era stato rubato da ignoti. Ora è stato rimesso al suo posto dai tecnici del Cai ed il sentiero è di nuovo percorribile in sicurezza.