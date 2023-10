Marciana Marina, 101 uova di Caretta caretta non si sono schiuse

Marciana Marina (Livorno), 7 ottobre 2023 - Le tartarughine a Marciana Marina non sono nate. Questa mattina, dopo tanta attesa, il nido della spiaggia del Capitanino sul lungomare della meravigliosa località balneare dell'Elba nord occidentale, è stato smantellato. Sul posto sono giunti i volontari di Legambiente, con Università di Pisa e di Siena e Istituto Zoo profilattico per il Lazio e la Toscana.

Il gruppo di esperti è arrivato sul posto intorno alle 11 e ha scavato nella sabbia per recuperare le 101 uova ancora intatte. Le piccole uova, che erano state deposte nella notte tra il 15 e il 16 luglio scorsi da mamma Caretta Caretta, sono state prelevate e verranno adesso esaminate per capire che cosa sia successo.

Il nido - il quinto in una stagione incredibilmente feconda per l’isola d'Elba- si era contraddistinto fin da subito come problematico per la troppa vicinanza dalla riva. La spiaggia Portuale del Capitanino, seppur fruibile per soli fini elioterapici, è frequentata da molti bagnanti, ma la zona era stata meticolosamente transennata e protetta dai volontari di Legambiente

Le cause potrebbero essere molteplici, non ultima quella dei microfunghi che, secondo uno studio dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista Fungal Biology, stanno mettendo a rischio la sopravvivenza degli embrioni delle tartarughe marine.

La tartaruga Caretta Caretta sta da tempo affrontando, a livello globale, numerose sfide, tra cui la distruzione del suo habitat, l’inquinamento delle acque. Basti pensare alle microplastiche e alle variazioni climatiche.

In questo preoccupante scenario questa nuova minaccia, la “fusariosi delle uova di tartaruga marina”, rappresenta un’emergente malattia infettiva, in grado di attaccare le uova all’interno dei nidi e di causare la mortalità degli embrioni, dicono gli esseri dell’Università di Pisa. Quella di Marciana Marina non è l’unica nidiata non riuscita, ci sono anche quella della foce della Galea sulla spiaggia di Marina di Campo (13 luglio, quarta nidificazione) e quella dla spiaggia dell’Innamorata a Capoliveri (31 luglio, sesta nidificazione).

di Valerie Pizzera