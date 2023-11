“Mare DiVino”, vetrina delle eccellenze. Al via la kermesse al Terminal Crociere

Livorno, 10 novembre 2023 – Una full immersion di tre giorni all’insegna di "degustazioni" e "itinerari di gusto", di vino e buon cibo: l’11,12 e 13 novembre al Terminal Crociere di Livorno (Varco Fortezza) torna ‘MareDiVino’, la mostra mercato (giunta alla sua 12esima edizione) di prodotti della Toscana e vini della costa degli Etruschi e della Maremma. Di ieri a Palazzo Civico la conferenza stampa di presentazione del programma della mostra mercato, organizzata dalla delegazione di Livorno della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori (Fisar) in collaborazione con Slow Food Toscana e la Condotta di Livorno, col sostegno del Comune di Livorno e Vetrina Toscana ed il patrocinio di Regione Toscana e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

"In questi tre giorni avremo l’opportunità di rinfrescarci la memoria con le grandi produzioni del nostro territorio e con le proposte che sono sempre state di grande qualità e anche molto variegate", le parole del sindaco Salvetti. "111 espositori totali, oltre 450 etichette in assaggio con produttori che, per la prima volta, arrivano anche dalla Maremma e la giornata di lunedì dedicata agli operatori del settore per creare accordi di filiera, queste le novità principali della XII edizione di MareDiVino, un bel percorso da quando nel 2010 la Fisar ha creato questo evento per promuovere le eccellenze del territorio", dichiara Lisa Marinai, delegata Fisar di Livorno.

"Un occasione per raccontare al meglio le produzioni del territorio e la nostra "road map" della vitivinicoltura sostenibile. Filosofia del buono giusto e pulito che mettiamo in pratica anche durante l’evento, cercando di ottenere un basso impatto ambientale soprattutto grazie al corretto riciclo", afferma Valentina Gucciardo, vicepresidente Slow Food Toscana. Per approfondimenti sul programma e l’acquisto dei biglietti www.maredivino.it